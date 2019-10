Pesaro, al parco con i coltelli in tasca: pregiudicato denunciato

PESARO - Al parco Miralfiore con due coltelli in tasca: denunciato un pregiudicato. Nella serata di giovedì il personale della Stazione Carabinieri di Pesaro, con il supporto delle Squadre d’Intervento Operativo del Reggimento Carabinieri Calabria e del Nucleo Cinofili della Compagnia di Pesaro, hanno effettuato una serie di controlli al Parco Miralfiore, ai giardini adiacenti la Biblioteca San Giovanni e alla stazione degli autobus.

Una trentina le persone controllate, nove di queste perquisite. Nell’ambito dei controlli è stato denunciato un pluripegiudicato quarantenne originario di Bari, ma di fatto ormai stanziale a Pesaro anche se senza fissa dimora, in quanto trovato in possesso di due coltelli. La denuncia per possesso ingiustificato di armi atte a offendere. I cani non hanno fiutato droga, nonostante i continui ritrovamenti fra i cespugli del parco.

