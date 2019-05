Si sente male alla guida e si schianta contro un lampione: all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Momenti di apprensione ieri pomeriggio in via Cialdini quando un’ anziana conducente, a bordo di una utilitaria, una Matiz grigia, si è schiantata contro un lampione ai lati della centrale carreggiata. L’incidente, è avvenuto intorno alle 18.15, e sul posto sono subito accorsi i soccorritori e le forze dell’ordine, oltre che diversi passanti che si trovano nei pressi quando è accaduto lo schianto. La signora sembra che abbia perso il controllo del mezzo a causa di un’improvviso malore che l’ha colpita mentre era alla guida dell’auto, facendole perdere il controllo del mezzo. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, la polizia locale per regolare il traffico e compiere gli accertamenti di rito e anche i vigili del fuoco che hanno dovuto controllare la stabilità del palo della luce dopo l’urto. La signora, ferita e sotto chos, è stata trasportata, al pronto soccorso dell’ospedale San Salvatore, le sue condizioni per fortuna non dovrebbero essere gravi.