Il colpo che ti cambia la vita: gioca schedina da un euro e vince un milione. Ecco dove è stato messo a segno l'exploit

PESARO - Di quei colpi che ti cambiano la vita. Una vincita da un milione di euro è stata messa a segno nella tabaccheria 2000 di Fabrizio Marcheselli, nel quartiere Soria a Pesaro. Clamoroso il colpo: giocando una schedina di cinque numeri dal costo di appena un euro al Million Day, un pesarese di mezza età si è aggiudicato la vittoria. Messo a fuoco l'exploit, il fortunato vincitore è scoppiato in un pianto di gioia. Di certo per lui il nuovo anno non poteva iniziare meglio.

