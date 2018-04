Colpo lampo al tabacchi: tre incappucciati ripuliscono la cassa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Ancora una volta un furto alla tabaccheria Guidi di Santa Maria Dell’Arzilla. Un’attività bersagliata dai ladri negli ultimi anni. Le immagini della telecamera di video sorveglianza analizzate dagli agenti della Questura di Pesaro mostrano tre giovani, travisati, che hanno forzato la porta della tabaccheria e sono entrati. Hanno fatto in tempo ad arraffare circa 100 euro e sono scappati. L’allarme li ha messi in fuga. Poco dopo è arrivata la Polizia che ha acquisito le immagini della telecamera con l’obiettivo di rintracciare i responsabili. Il titolare dell’attività è sconsolato e non ha voluto commentare il fatto, ma il limite è stato superato perché non è certo la prima volta che subisce furti.