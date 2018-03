Colpo grosso di Nardo Filippetti: gestirà il nuovo hotel della Juventus

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO- Risveglio con vista sul campo d’allenamento. Colazione da campioni, in terrazza, con affaccio sul corridoio che, nei ritiri prepartita, collega la palestra alle stanze riservate alla squadra. Pernottamento all inclusive che potrebbe comprendere visita al J-Museum, shopping al J-Megastore e biglietto per l’Allianz Stadium. L’albergo dei sogni per i tifosi juventini sarà presentato a fine mese e la gestione sarà dell’imprenditore pesarese Nardo Filippetti. La struttura, non ancora operativa, si trova all’interno della cittadella bianconera che, attualmente, ospita già la sede della Juventus e la scuola internazionale per i giocatori delle giovanili.