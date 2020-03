Pesaro, aveva marijuana e cocaina pronte da spacciare: arrestato e condannato un giovane pizzaiolo

PESARO - Aveva marijuana e cocaina anche low cost (i cosiddetti "mezzini) in dosi pronti da spacciare: finisce in manette un giovane pizzaiolo.

Il personale appartenente alla Sezione Antidroga di Pesaro, nell’ambiente dei tossicodipendenti, aveva permesso di raccogliere notizie e individuare un soggetto italiano, ma di origine straniera, attivo proprio nello spaccio di marijuana e cocaina. Lo stesso, già noto alle Forze dell’Ordine, amplificava la sua illecita attività proprio nei fine settimana. Lo hanno così atteso sul posto di lavoro: le operazioni di perquisizione, estese all’abitazione, portavano al rinvenimento e sequestro, di alcuni barattoli di vetro contenenti marijuana per un peso complessivo di 55 grammi e di 2 dosi di cocaina, del peso complessivo di grammi 5, alcune del peso di circa mezzo grammo, i coisidetti”mezzini”, e altre del peso di circa un grammo, già pronte per la cessione a terzi. Veniva inoltre rinvenuto tutto il necessario per la suddivisione e il confezionamento della sostanza ossia bilancino, ritagli di plastica. Il 26enne è stato condannato, con il rito del patteggiamento per direttissima, alla pena di un anno di reclusione e 2.000 euro di multa, pena sospesa.

