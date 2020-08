Pesaro, lo trovano riverso sulla battigia all'alba: clochard 53enne stroncato da un malore

PESARO - Dramma ieri mattina attorno all’alba lungo la spiaggia di Baia Flaminia nella zona dell’ex campo di Marte. Un uomo di 53 anni, di origine umbra e senza fissa dimora, è stato trovato morto. A lanciare l’allarme sono stati alcuni bagnanti che si recavano al mare di buon’ora. Erano circa le sei.



Sul posto si è recata immediatamente una pattuglia dei carabinieri insieme agli uomini della guardia costiera per gli accertamenti di rito. Risulta che il clochard avesse passato la notte accampato nella zona del parcheggio: il corpo è stato ritrovato a pochi metri dalla battigia dove l’uomo è stato colto da malore. Il 53enne non ha avuto in tempo di chiedere aiuto e quando sono stati allertati i soccorsi era ormai troppo tardi per poter fare qualcosa. Sarà necessaria un’ispezione cadaverica per poter definire con certezza le cause del decesso. L’inverno scorso, più o meno nella stessa zona, era stato trovato moro un pesarese che viveva in una roulotte.

