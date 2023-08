PESARO «Cittadella del basket a Villa San Martino: a inizio settembre via al cantiere. Lavori conclusi entro febbraio 2025. La Vuelle non avrà mai più problemi di spazi per gli allenamenti». Parola del presidente del Consorzio Franco Arceci. Sul fronte delle opere legate ai finanziamenti Pnrr, se da un lato ci sono operazioni come quella dei palazzi storici (oltre 20 milioni di investimenti) con qualche dubbio emerso negli ultimi giorni sul fronte dei finanziamenti dopo le dichiarazioni del senatore pentastellato Fede, pur con le rassicurazioni sulla garanzia dei fondi arrivata dal Comune, per quanto riguarda gli altri due settori, edilizia scolastica e sport, si va avanti senza tentennamenti.



Cosa è partito



Di recente, da segnalare la partenza del cantiere per il polo dell’infanzia di via Rigoni, così come è già stato avviato l’intervento di recupero dello stadio del baseball in via Palestro, nella zona 5 Torri. Scatterà invece a fine estate l’intervento per realizzare la Cittadella del basket a Villa San Martino, che verrà gestita da Casa Vuelle e diventerà sede del Centro Federale di Basket. Un’operazione che porterà, oltre alla nuova struttura anche al completamento della piscina Facchini. Lo anticipa il Presidente del Consorzio Pesaro Basket Franco Arceci: «Per la nuova palestra di Villa San Martino i lavori saranno avviati nei primi giorni di settembre - spiega - E la gara prevede che vadano consegnati entro 16 mesi».

Rosicchiando un po’ tra inizio e fine, la data massima di consegna sarà febbraio 2025. «Ci sarà la palestra ad uso esclusivo della Vuelle - prosegue - poi deciderà la società eventuali altri usi per gli allenamenti, oltre alle necessità della Federazione del Basket. E poi ci saranno due piani per tutti i servizi necessari, uffici, e altre esigenze. Sarà uno strumento in più a disposizione della Vuelle per organizzarsi meglio quando eventualmente ci possono essere particolari problemi sugli allenamenti, Dovrebbero essere quasi del tutto eliminati i problemi logistici». Nelle ultime settimane quella zona di Villa San Martino sta iniziando una trasformazione anche sotto il profilo viario e della sosta. Lungo via Paganini è stata realizzata la nuova ciclabile, 58 stalli per le auto oltre alla rotatoria all’incrocio con via Lombardia. Inoltre, nel terreno a fianco alla Diba, che porta verso l’Interquartieri, sono arrivate le ruspe per realizzare un parcheggio pubblico (fine lavori aprile 2024), che fa parte dell’operazione Poru, come opere di urbanizzazione primaria dei privati dell’area.



I progetti



Davanti all’impianto natatorio verrà, inoltre, ristrutturato il campo da calcio, per i cui lavori il Comune ha appena acceso un mutuo da 740 mila euro con il Credito Sportivo. Tornando alla cittadella del basket, con i 4,4 milioni di euro finanziati dal Pnrr “Sport e inclusione sociale” (compresa l’integrazione del Foi), è prevista la realizzazione di una struttura coperta polifunzionale da adibirsi a campo di allenamento o per agonismo basket e attività motorie correlate, corredata di tribune e spogliatoi; uffici, sala riunioni e convegni; museo del basket; sala fitness e riabilitazione e spazi funzionali; sala infermeria; spazi esterni; campo da allenamento.

Nel primo piano della piscina si prevede la realizzazione di un’area fisioterapica; un’area per la pratica di attività fisico-sportiva; uffici. Al piano terra spazi per attività ricreative e gastronomiche.



Il pacchetto



Restando nel pacchetto Pnrr-sport l’ altra cittadella sportiva è prevista alla Torraccia (un milione e 650 mila euro, lavori affidati alla ditta Ige Impianti di San Giustino) con la pista ciclorotellstica, che prevede anche la realizzazione di una palestra con spogliatoi, infermeria e uffici e l’impianto di illuminazione, attrezzature calisteniche, parete da arrampicata e attività funzionali sviluppate sulla verticalità. Per quanto riguarda la ristrutturazione dello stadio del baseball in via Palestro (un milione e 114 mila euro), i lavori, già avviati, sono affidati ad un raggruppamento temporaneo d’impresa formata da due società di Forli (Er Lux e Venturelli). Inoltre verrà rigenerato il diamante “Norberto Crinelli” di via Marsiglia, comprensivo delle tribune e dei suoi spogliatoi funzionali anche al campo da calcio che sarà creato nell’area verde interna; prevista anche la rigenerazione del vicino “Campo Nike”.