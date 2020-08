Pesaro, Ciccio Tausani si è spento dopo una vita a 100 all'ora, la città in lutto

PESARO - Ciccio Tausani amava la velocità, quella dei motori e quella del vento che alimenta le onde del mare. Se ne è andato ieri dopo una lunga sofferenza, dopo l’ennesima prova di coraggio. Vicino a lui la moglie Claudia Palazzetti e le figlie Giorgia, Vittoria e Clarandrea.

Difficile spiegare in due parole chi fosse Tausani per le mille cose che è stato, per la sua vita ai 100 all’ora, per la sua famiglia d’origine, per la splendida famiglia che aveva creato: pilastri della storia di questa città a partire dal padre Raoul, amatissimo veterinario rimasto nel cuore dei pesaresi.



Una vita accanto alla moglie Claudia, figlia di Eligio che ha firmato un’altra pagina di questa città. Ciccio si chiamava Carlo Raoul ma state certi che in pochi lo sanno. Perché quel suo volto magro, scattante e acuto realizzava l’ossimoro perfetto con quel nome da bambino sovrappeso.

È morto ieri pomeriggio in un lettino del reparto di Rianimazione dell’ospedale Marche Nord dove era stato ricoverato la sera precedente per una crisi respiratoria. Lo perseguitava una malattia che per lui, oltre il dolore e la sofferenza, era quasi una beffa in devastante contraddizione con il suo carattere, il suo spirito, con la sua vita stessa.

Tra le sue grandi passioni anche il basket e negli annali dell’epopea cittadina tante foto di lui giovanissimo, accanto a Claudia che sembra una bambina: ieri a Imola, nel corso di un’amichevole pre-campionato, la notizia della sua morte ha gelato tutto lo staff della squadra pesarese e dei tanti che con lui hanno condiviso gioie e dolori sotto canestro. Tausani aveva compiuto 67 anni lo scorso 14 marzo in piena emergenza Covid. Aveva festeggiato insieme alle figlie, ai loro ragazzi e a Claudia fermando la gioia in uno scatto che a rivederlo increspa il cuore. Titolare della concessionaria Suzuki aveva fatto del suo amore per auto e moto una passione e un lavoro. Un pensiero a sua sorella Manuela a cui era legatissimo. E a quell’auto gialla che ha segnato la mia vita.



