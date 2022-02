Città italiana dei giovani, in finale anche Pesaro: ora dovrà vedersela con Bergamo e Napoli

PESARO - Politiche giovanili: c’è anche Pesaro tra le città finaliste del Premio Città Italiana dei Giovani 2022, promosso dal Consiglio nazionale dei giovani in collaborazione con il dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale e l’Agenzia nazionale per i giovani. Pesaro fa parte di un terzetto di finaliste che vede ancora in corsa anche Bergamo e Napoli.

Nello specifico, il Premio ha l’obiettivo di promuovere progetti di città inclusive, resilienti e a misura di giovani sul modello degli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, incoraggiando l’implementazione d’idee innovative che assicurino comunità nelle quali i giovani possano vivere secondo le proprie aspettative, in un ambiente sano, sicuro, stimolante, con spazi dedicati allo sviluppo delle loro potenzialità e rendendoli parte attiva dei processi decisionali del territorio. «Desideriamo ringraziare tutti i Comuni che hanno partecipato alla selezione per il Premio Città Italiana dei Giovani 2022, mostrando interesse a ripensare le proprie realtà locali tramite progetti innovativi e ad incentivare la partecipazione attiva dei giovani nei processi decisionali» ha dichiarato la presidente del Consiglio nazionale giovani Maria Cristina Pisani.

La stessa presidente ha poi proseguito e concluso: «Ci auguriamo inoltre che il premio sia uno stimolo ulteriore per tutte le città a promuovere idee di realtà locali inclusive e resilienti sul modello degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile». «È stato significativo apprezzare quanto tutti i Comuni siano partiti dall’analisi attenta dei giovani, dei loro desideri, dei loro sogni, nel pensare progetti finalizzati a offrire spazi pubblici, risorse, strumenti per migliorare la condizione relazionale, formativa e lavorativa delle nuove generazioni» ha quindi affermato la direttrice generale dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, Lucia Abbinante.

