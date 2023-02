Pesaro città creativa Unesco della musica. Sarà presentato in Svezia il primo Monitoring Report

PESARO- Dopo la consegna a Unesco, verrà presentato il 15 febbraio in Svezia il primo Monitoring Report di Pesaro Città Creativa Unesco della Musica, il rapporto di monitoraggio (2017-2021) che indica le linee programmatiche fino al 2025.

LEGGI ANCHE: Non solo Luca Nardi: Pesaro scopre i talenti della scuola Tennis Life (e applaude l'unico circolo delle Marche con due squadre in A)

La presentazione

La presentazione a Norrkoping dove si terrà l'UCC Music Cluster Meeting, incontro annuale "focal point" delle Città della Musica. Stampato in «500 copie molto curate dal punto di vista tipografico, nasce come documento informativo ma sarà un prezioso strumento di rappresentanza da usare in contesti internazionali come dono per le altre città della Musica e per soggetti legati alla music economy particolarmente strategici per il territorio».