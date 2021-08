Al Circolo Velico Ardizio una pesca a sorpresa: guardate di cosa si tratta

PESARO - La pesca più singolare? Non ci potrete indovinare mai. Senza dubbio quella di ieri pomeriggio al Circolo Velico Ardizio.

Qui decisamente un po’ a sorpresa, è stata riportato a riva un grosso albero che, chissà da dove, il gioco delle mareggiate, delle raffiche di vento e delle correnti hanno portato quasi a spiaggiarsi nella zona di Sottomonte a ridosso del tratto di arenile dove è ubicato il Circolo Velico Ardizio. Una volta avvistato, passato il primo momento di stupore e curiosità, un gruppo di volenterosi - tra cui anche il dirigente dello scientifico Marconi, Riccardo Rossini - si è subito adoperato per riportarlo a riva anche per non mettere a rischio l’incolumità dei bagnanti che ieri, domenica, affollavano il litorale. Nel frattempo la protezione civile diramava anche un allerta meteo che riguarderà anche la fascia nord delle Marche ma a partire dalla giornata odierna.

