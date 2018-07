Circa 500 multe ogni mese dal Vista Red all'incrocio sulla Statale Adriatica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - La notizia del possibile arrivo del Vistared all’incrocio tra la Statale e piazza Doria-via Cecchi, ha riacceso l’attenzione sull’unico impianto di controllo del passaggio con il rosso semaforico, quello piazzato tra viale della Vittoria e viale della Repubblica. Ma quante multe vengono elevate da quel Vistared? Dal comando di via del Monaco indicano che ad oggi il numero degli automobilisti pizzicati a passare con il rosso lungo la statale e via della Repubblica (nel tratto di centro abitato denominato viale della Vittoria) continua a restare elevato, in media 15-17 sanzioni ogni giorno. Circa 500 al mese. Siamo più o meno in media, anzi forse qualcuna in più, con le multe che venivano elevate dieci anni fa, quando le telecamere sono state installate.