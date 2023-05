Cinque gattini “prigionieri” sugli alberi: i vigili del fuoco corrono da una zona all'altra di Pesaro per soccorrerli

PESARO - Che sia il caldo improvviso? Oppure una domenica di noia felina? Sta di fatto che i vigili del fuoco di Pesaro oggi sono intervenuti 5 volte per recuperare altrettanti gatti saliti sulle cime degli alberi. Cinque punti della città diversi e cinque telefonate allarmate di proprietari incapaci di riportare a terra i loro gatti che, scalate le fronde di platani e pini, non riuscivano più a tornare sui loro passi. Che fossero però spaventati lo dimostravano i miagolii disperati. Ma ci sono i vigili del fuoco che ci mettono il tempo e la fatica e armati di autoscale e pazienza per cinque volte sono intervenuti e per cinque volte hanno riconsegnato i gatti dal pelo ritto e gli artigli minacciosi, ai loro proprietari. Pieni di gratitudine.