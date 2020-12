Il cinghiale bianco guida un piccolo branco in pieno giorno: sconcerto sulla Statale

PESARO - Un’allegra combriccola di cinghiali, tra loro anche il cinghiale bianco, ha attraversato la strada Statale 16 all’altezza di Colombarone passeggiando poi lungo la carreggiata. Gli ungulati sono ovviamente scesi dal San Bartolo percorrendo la stradina che sbocca sulla statale.

Particolarmente significativo lo scatto effettuato da un passante e regolarmente postato su Facebook, e non tanto per la presenza dei grossi animali, quanto per il volto stupito del ragazzo in bicicletta che si trova all’improvviso la piccola mandria a due passi. La foto ha incassato oltre 100 commenti in poche ore. Il problema dei cinghiali in realtà è molto serio ed è oggetto di continue discussioni tra animalisti e automobilisti che incontrando sul loro cammino animali di quella stazza hanno ovviamente pura. Resta il fatto che se i cinghiali abbandonano il loro ambiente naturale per arrischiarsi a percorre una strada trafficata, forse qualcosa nel loro ambiente è stato manomesso.

