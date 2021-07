Si raccende il grande schermo: la famiglia Giometti riapre il cinema multisala

PESARO - L’emozione torna a vivere nel grande schermo: la famiglia Giometti al completo ha annunciato il suo ritorno a gestire direttamente i suoi cinema nelle Marche e lo fa riaprendo il Multiplex di Pesaro, dopo quello qualche giorno fa, di Ancona-Baraccola. Annunciate anche le riaperture del Metropolis e della multisala fanese, attese per fine agosto/primi di settembre. Significativa anche la presenza di Giovanni, la cui avventura è partita ben 70 anni fa.

La tradizione

«È importante, nel lavoro, costruire quello che si vende e non vendere quello che si costruisce. Abbiamo sempre cercato di capire come attrarre un pubblico di tutte le età, compreso quello che preferisce le comodità casalinghe». In occasione di questa ripartenza Giometti Cinema ha creato la nuova sala Giometti Plus (+) dotata di nuove e modernissime poltrone ergonomiche reclinabili con tavolinetto portabevande e porta usb. Ognuna delle 6 sale è dotata di un impianto di sonorizzazione in Dolby digital 7.1 Surround EX, aria climatizzata e poltrone Premium. Un nuovo logo e tante nuove energie per ripartire alla grande, dopo che 6 delle sale inizialmente aperte dai Giometti erano state temporaneamente cedute nel 2011 a Uci Cinema.

La ripartenza

«Da questa sera (ieri) ripartirà la programmazione. - annuncia Massimiliano Giometti - In questi mesi abbiamo pensato a come si poteva trasformare il cinema, come poter ri-accogliere al meglio gli spettatori». Il primo cinema aperto dai Giometti, prima delle multisala, fu l’Odeon (1988), seguito dal Metropolis nel 1989. Oggi, il gruppo conta ben 55 schermi nelle Marche, da Pesaro fino a Porto Sant’Elpidio. Per Cna Cinema e Audiovisivo Marche la riapertura al pubblico del Multiplex di Pesaro, sotto il controllo del gruppo Giometti rappresenta un passaggio importante e straordinario: non solo perché segna il ritorno della gestione ad una famiglia che ha fatto del cinema una passione prima che un lavoro, ma perché riporta delle strutture importanti nelle mani di un gruppo che negli anni ha investito molto sul territorio aprendo multisale all’avanguardia non solo nella nostra regione, ma anche in Emila Romagna e Toscana. Un’altra novità, oltre alla sinergia con le altre sale pesaresi (con le quali anche quest’anno i Giometti hanno partecipato al bando del cinema all’aperto in un clima di piena collaborazione e non di concorrenza), è quella di aprirsi ai progetti marchigiani a cui sarà dato ampio spazio, con pari dignità, al fianco della tradizionale programmazione.

I nostri film

È di questi giorni la notizia che il film su Benelli sarà a Venezia e presto anche a Los Angeles. Presenti alla conferenza stampa anche il Vicesindaco Daniele Vimini, che ha sottolineato come anche il successo della Mostra del cinema abbia evidenziato la voglia di tornare al cinema, e i consiglieri regionali Andrea Biancani, Nicola Baiocchi e Micaela Vitri, insieme per sostenere questa straordinaria ripartenza. Al via anche le promozioni del mercoledì (a 6 euro) e, negli altri giorni, con l’acquisto di un biglietto verrà offerto un buono sconto per tornare al cinema (fino al 1 agosto) a soli 5,50 euro.

