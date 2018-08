Al cimitero si parla di vampiri: residenti in rivolta chiamano i vigili urbani

di Emanuele Lucarini

PESARO - Notte noir sui vampiri al cimitero di Candelara ma i residenti non gradiscono e chiamano i vigili. E’ successo giovedì sera quando la locale Pro loco organizza la serata “Vampirismi” scegliendo come location il cimitero del borgo collinare. C’è il benestare di Aspes che gestisce la struttura e non è la prima volta di un’iniziativa da “porte aperte al camposanto” (l’anno scorso per esempio aveva ospitato l’Antologia di Spoon River) ma quando si è trattato di parlare di Dracula e affini con tanto di cocktail di benvenuto e stuzzichini in tema si è innescata una polemica che anche ieri è continuata a lievitare.