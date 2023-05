Incidente al Mtb Race, ciclista finisce in un dirupo: arriva il Soccorso alpino e l'eliambulanza lo carica con il verricello

PESARO - Doppio intervento per la stazione del Soccorso Alpino e Speleologico di Pesaro durante l’assistenza alla gara di mountain bike “Pietralata Mtb Race”, che si è svolta tra Fermignano e Acqualagna.

Prima un ciclista è stato investito da un altro concorrente, riportanto la lussazione ad una spalla: il ciclista è stato stabilizzato e imbarellato alla presenza dei sanitari del 118.

Ciclista finisce in un dirupo, l'eliambulanza lo soccorre con il verricello

Successivamente, su segnalazione dell'organizzazione della gara, la squadra ha raggiunto un'altra zona per prestare soccorso ad un secondo concorrente caduto in zona impervia. È stato quindi raggiunto dai tecnici del Cnsas e dal medico del 118, che hanno assistito l’equipaggio dell’Elisoccorso Icaro 02 arrivato per trasportare il ferito all'ospedale regionale di Torrette.