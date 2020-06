Pesaro choc, lo storico custode di Villa Caprile muore alla vigilia della maturità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Era un punto fermo per il “suo” istituto come solo certe figure - fedeli e immutate nel tempo - riescono a essere in un mondo così variegato ed eterogeneo come la scuola. Mauro Moretti lo era per i ragazzi dell’Agrario Cecchi, per le generazioni che ha visto passare in quel luogo meraviglioso che è Villa Caprile di cui lui era il fidato custode. Se ne è andato alla vigilia dell’esame di maturità dei “suoi” studenti conseguenza di un male che lo aveva aggredito da tempo. Avrebbe compiuto 63 anni l’8 dicembre.LEGGI ANCHE:Una maturità diversa, resa ancora più straniante da quell’addio in punta di piedi. La notizia si è diffusa rapidamente mentre le commissioni si accingevano ad esaminare i primi maturandi nei gazebo allestiti negli storici giardini di Villa Caprile che per 20 anni Moretti aveva accudito con dedizione. Il gonfalone della scuola è stato listato a lutto e sarà presente al funerale che si terrà giovedì pomeriggio alle 16 al cimitero di Piobbico, dove Moretti abitava, per consentire un’ampia partecipazione.