Choc al ritorno dalle ferie: la casa è devastata ma non manca nulla

PESARO - I ladri mettono tutto a soqquadro ma non portano via nulla. Forse cercavano qualcosa di specifico, un obiettivo che non sono riusciti a trovare, così se ne vanno a mani vuote. E’ successo in via Milazzo nei giorni scorsi, ma gli inquilini se ne sono accorti solo rientrando dalle vacanze estive.E appena varcata la soglia dell’appartamento hanno trovato l’abitazione come fosse uscita da una centrifuga. Cassetti aperti, armadi svuotati, tutto in disordine, in ogni stanza. I ladri avevano forzato una finestra e sono entrati. Hanno cercato ovunque ma pare, da un primo rilievo comunicato alla Polizia, che non manchi nulla. Forse cercavano oro e contanti, obiettivo principale di questi giorni. Le indagini sono in corso.