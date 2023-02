Ragazzo di 27 anni trovato morto nella sua abitazione a Pesaro: il corpo senza vita in mezzo ad un lago di sangue

PESARO - Omicidio a Pesaro, città sotto choc. Un ragazzo di 27 anni è stato trovato morto questa mattina in un appartamento del centro storico. Il giovane era all’interno della sua abitazione, in via Gavelli, nella zona del conservatorio Rossini.

L'allarme dato da un familiare

E’ stato un familiare a dare l’allarme: nell’abitazione che è stata posta sotto sequestro, c’era diverso sangue. E’ probabile che sia stata usata un’arma da taglio. Sul posto in questo momento c’è la polizia che sta portando avanti le indagini. Si cerca l'arma del delitto, un c oltello, passati al setaccio i bidoni della spazzatura e tombini.

Secondo i primi elementi acquisiti il giovane che adesso abitava in centro, prima risiedeva a Baia Flaminia e lavorava a Vallefoglia.

*** NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO