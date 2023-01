Chiusa per una notte sia in entrata che in uscita la stazione di Pesaro dell'A14: ecco quando

PESARO - Lavori che interessano in questi giorni tutte le province marchigiane. Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori nell'ambito di un piano di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione, dalle 22:00 di giovedì 26 alle 6:00 di venerdì 27 gennaio, sarà completamente chiusa la stazione di Pesaro Urbino, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Cattolica o di Fano.