Pesaro, aveva un chilo di cocaina: patteggia tre anni e mezzo il pusher dei fast food

PESARO - Spacciava la cocaina nei parcheggi di fast food e dei grandi centri commerciali di Pesaro. Ieri il 33enne albanese è stato condannato con patteggiamento a 3 anni e 6 mesi in tribunale a Pesaro assistito dall’avvocato Francesco Coli.

La storia risale al 6 settembre quando i carabinieri del Nucleo Investigativo dei Comando Provinciale di Pesaro e Urbino, avevano arrestato B.M., pregiudicato albanese, per spaccio e detenzione di stupefacenti, sequestrandogli un chilogrammo di cocaina (970 grammi), oltre a 10 mila euro in contanti, provento illecito di spaccio. Lo straniero è stato sorpreso dopo che poco prima aveva spacciato nel parcheggio sul retro di un ristorante sulla strada interquartieri. Uno dei luoghi di appuntamenti. Qui aveva ceduto due dosi di cocaina ad un acquirente del posto in cambio di 200 euro. Le successive perquisizioni nella sua abitazione a Santa Veneranda, hanno portato i carabinieri a scoprire una base logistica dove venivano preparate le dosi. Non solo, ben nascosta in una intercapedine esterna all’edificio, i militari hanno trovato una partita di droga da 1 chilogrammo circa di cocaina pura divisa in vari panetti, il bilancino e la sostanza da taglio. I carabinieri avevano osservato diversi movimenti sospetti tra i parcheggi dell’Ipermercato Rossini Center, del MacDonald’s e del cinema multisala Metropolis.

