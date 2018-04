Chiesa di San Giovanni chiusa dal terremoto: finalmente via ai lavori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Chiesa di San Giovanni danneggiata dal terremoto, scattano le procedure di gara, «lavori entro l’estate», auspica l’amministrazione comunale. E’ stato pubblicato l’avviso per la manifestazione delle ditte interessate ad aggiudicarsi l’appalto per la messa in sicurezza della Chiesa di San Giovanni in fondo a via Passeri, chiusa da ormai 18 mesi, dopo il terremoto dell’ottobre 2016. C’è tempo fino a venerdì prossimo, 27 aprile, per presentare le domande. «Possono presentarsi ditte inserite nell’elenco regionale per questi lavori particolari – spiega l’assessore Enzo Belloni – dopo l’esame delle domande, ne verranno scelte 15 a sorteggio che poi saranno invitate a presentare un’offerta». Quando aprirà il cantiere? «Ci sono i tempi tecnici della gara da rispettare, ma auspico che entro quest’estate i lavori possano partire. In ogni caso, l’avvio del bando è un buon segnale, è un’operazione che ha avuto molte complicazioni, ma ora la situazione si è sbloccata».