Centro benessere con il finale hot: il gestore chiede il patteggiamento

PESARO - Ha chiesto di patteggiare il 51enne gestore del centro massaggi Namastè - Body Harmony Club di Borgo Santa Mariainsieme ad un 39enne con l’accusa di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.Si trovano entrambi ai domiciliari e il legale del 51enne, l’avvocato Umberto Levi, dopo una prima istanza di scarcerazione ha presentato nei giorni scorsi per il suo assistito la richiesta di patteggiamento, per cui ci sarebbe già l’orientamento favorevole del pm, restando solo da fissare l’udienza davanti al giudice. Dalle intercettazioni ambientali è emerso un vero linguaggio in codice dove la parola “happy ending”, il gran finale, era un punto fermo delle richieste. Tanto che per un massaggio del genere si pagavano da 200 a 250 euro.