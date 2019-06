Centinaia di messaggi e insulti all'ormai ex moglie: denunciato per stalking

di Luigi Benelli

PESARO - I carabinieri della stazione di Pesaro hanno infatti raccolto la testimonianza di una pesarese di 54 anni, perseguitata dall’ex marito. L’uomo, pesarese di 49 anni, pescatore, non accettava la fine della loro relazione e la separazione. Così ha iniziato a tempestare l’ex di telefonate, messaggi con insulti. Per settimane ha continuato a controllarla in maniera ossessiva, presentandosi anche sotto casa. «Con chi sei uscita? Dove sei stata? Cosa hai fatto». Violenze verbali insopportabili. Finchè la donna ha trovato il coraggio di denunciare. I carabinieri hanno visto le centinaia di messaggi e sono intervenuti denunciando l’uomo per atti persecutori.