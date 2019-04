Cellulari alla guida, cinture e altre infrazioni: 635 multe in pochi giorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Stretta su chi guida parlando al cellulare e senza cinture. Sono giornate di controlli costanti da parte della polizia stradale di Pesaro che ha effettuato in questi giorni, e in attesa della stretta pasquale, 40 servizi di vigilanza, anche grazie al sistema Street Control che serve per la verifica immediata della copertura assicurativa, revisione e furto. Appostamenti anche con il telelaser per gli eccessi di velocità. La Polstrada in questi giorni ha accertato 635 violazioni al Codice della Strada. Attenzione particolare alle possibili distrazioni al volante. Sono state comminate 18 sanzioni per l’uso di telefono durante la guida ad altrettanti conducenti che si vedranno decurtare 5 punti dalla patente, oltre al pagamento di una multa da 161 euro. Sono stati, inoltre fermati e sanzionati 15 automobilisti incuranti dell’obbligo di far uso delle cinture di sicurezza. Per ognuno di loro è stata contestata la sanzione di 81 euro e avviata la procedura di decurtazione di 5 punti dalla patente.