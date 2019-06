La Cassazione salva gli autovelox sulle Siligate: «Legittimi, resteranno»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Le multe elevate dall’autovelox sulla Silgata non rischiano ricorsi su ricorsi. E’ quanto fanno sapere dalla polizia municipale di Pesaro, a seguito della sentenza della Cassazione su un verbale elevato dall’autovelox piazzato lungo un’arteria di Firenze, ma che sta già facendo discutere in merito all’installazione di sistemi di controllo della velocità senza la contestazione immediata. La sentenza fa riferimento ad autovelox, e quindi non vengono presi come riferimento i videored lungo viale della Vittoria, che rilevano non le infrazioni sulla velocità, ma i trasgressori del passaggio semaforico con il rosso. Sotto osservazione, l’apparecchio fisso installato nella zona della Siligate, quello ai piedi della salita in direzione nord. In zona ci sono anche i due box gialli, prima dell’incrocio per Fiorenzuola, sempre verso Rimini, e poco prima della svolta per il Boncio sull’altro versante. «L’autovelox sulla Siligata è compreso nel decreto del Prefetto» fanno sapere dal Comune e dal comando di via del Monaco, aggiungendo che «gli autovelox non devono essere uno strumento per fare cassa ma servono a diminuire i rischi di incidenti e richiedere il rispetto dei limiti di velocità. Dove svolgono questa funzione è opportuno che restino».