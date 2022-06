PESARO - Promemoria per chi viaggerà sull'autostrada. Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di mercoledì 15 alle 4:00 di giovedì 16 giugno, sarà chiusa la stazione di Pesaro, in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Cattolica.



