PESARO Una fontana a specchio e al centro il Cascone che omaggia Valentino Rossi. Sarà questo l’elemento caratterizzante del lungomare di Levante, fiore all’occhiello della nuova piazza D’Annunzio. L’assessore al Fare Riccardo Pozzi, ha presentato ieri il progetto esecutivo da 500mila euro per la riqualificazione dell’area. Il via ai lavori è previsto in aprile. Si lavorerà a stralci, prepariamoci quindi ad un’estate di cantieri, dal centro alla zona mare.



Il cronoprogramma



Il disegno prevede anche il miglioramento della viabilità a partire dall’illuminazione della ciclabile che correrà però alle spalle della nuova piazza. «Siamo al lavoro – rilancia Pozzi – per regalare alla città una piazza verde, armoniosa e viva». Entro il 9 marzo si conosceranno le imprese interessate a partecipare al bando di gara. «Siamo partiti da una manifestazione d’interesse – spiega l’assessore – e insieme alla ditta aggiudicataria dei lavori andremo poi a definire i dettagli degli interventi che richiedono circa 120 giorni lavorativi. Due gli step. «Nella prima fase – rimarca Pozzi - sposteremo di qualche metro il tratto di ciclabile che percorre il piazzale per ampliare l’area e destinarla sempre più a spazio ricreativo. Così facendo questa parte di Bicipolitana verrà illuminata dal basso e protetta da una schermatura verde realizzata con delle siepi, ma questa è solo una parte del tanto verde che caratterizzerà tutto il perimetro di piazzale D’Annunzio che passerà dal 2 al 37% di alberi».



I dettagli



Previsto anche l’allestimento di postazioni fisse (circa 30 posti a sedere) che corrono, definendola e arricchendola lungo la circonferenza della piazza, oltre alla sistemazione dell’attuale pavimentazione interna. A completare il tutto l’illuminazione notturna della fontana e del semicerchio. La nuova piazza D’Annunzio sarà pronta così per accogliere spettacoli ed eventi dell’estate e potrà accogliere circa 450 sedute amovibili””. Tutta quell’area che si snoda dal piazzale verso gli hotel godrà finalmente di luce propria per garantire attrattività, passeggio e la fruizione per famiglie e turisti con una maggiore sicurezza. L’intervento progettato prevede infatti di smantellare l’unico palo illuminante oggi esistente e verranno posizionati 7 pali per dare luce alla passeggiata ed ancora 5 pali ad arco su piazza D’Annunzio e altri 6 ad altezza ridotta per la sola ciclabile.



La ridefinizione



Carreggiata e ciclabile saranno anche delimitate e ridefinite da cordoli e muretti. Investimenti questi importanti, e la riqualificazione realizzata sancirà un passaggio definitivo per la valorizzazione l’attrattività della zona mare della città, dopo gli interventi già messi a segno sul lungomare di Ponente. Manca però ancora un pezzo per completare la visione dell’Amministrazione per il nostro lungomare, e su cui c’è ancora uno studio in corso: l’esito cioè del Concorso di idee per l’intera passeggiata di viale Trieste, da realizzare con fondi Pnrr, affidata a progettisti esterni.