La casa vacanze prenotata e pagata non esiste: beffata famiglia di turisti

PESARO – Un appartamento a ridosso del mare, 490 euro per la settimana dal 25 agosto al 1 settembre. Sarebbe un vero affare, ma il condizionale è d’obbligo perché è una truffa.Anche Pesaro entra a pieno titolo nel business della casa vacanze fantasma, un ritornello che questa estate ha suonato parecchie volte sia nella vicina Roimagna e che nelle Marche, da Fano a Senigallia. Questa volta la vittima è una famiglia di Vercelli che ha versato un caparra da 200 euro ad una tale Monica dopo aver letto l’annuncio sul portale subito.it. per una casa in viale Pola. Ma una volta sul posto non hanno trovato la casa fotografata e neanche il numero civico. Non è rimasto loro che denunciare il raggiro ai carabinieri.