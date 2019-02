Casa svaligiata in pieno giorno in centro: nessuno si accorge di nulla

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Furto in pieno giorno, in orario d’ufficio e in una delle vie più trafficate. Il colpo è avvenuto attorno alle 16 del pomeriggio in via Decio Raggi. Una zona in cui passano le auto dopo il ponte di Loreto per andare verso il centro storico. Qui ci sono alcuni negozi e nel palazzo dove è avvenuto il furto, ci sono anche degli uffici. Eppure il ladro è salito fino all’ultimo piano e ha forzato la porta senza che nessuno notasse nulla di strano come presenza . Una volta entrato all’interno dell’appartamento ha messo tutto sottosopra e finchè non ha trovato i valori. Ha portato via gioielli ed effetti personali per un valore ancora da quantificare. Chi ha l’ufficio nei piani sottostanti dice di non essersi accorto di nulla. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.