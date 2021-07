Non c'è nessuno in casa: i ladri tagliano la cassaforte a muro e portano via tutto

PESARO - Nessuno in casa, i ladri ne approfittano. E’ successo nella giornata di ieri in via Adda, nella zona di Cattabrighe.

In quel momento nella villetta non c’era nessuno e i malviventi, che probabilmente stavano tenendo d’occhio la zona e l’abitazione, ne hanno subito approfittato. Cercavano soldi, gioielli e oro per questo hanno messo tutto a soqquadro nelle varie camere finchè, nascosta non hanno trovato una cassaforte a muro e l’hanno tagliata con gli appositi attrezzi per poi rubare tutto il contenuto (il bottino deve essere ancora quantificato). Quando sono rientrati ai proprietari non è rimasto altro che sporgere denuncia alla polizia che sta indagando sul colpo. I ladri sono entrati forzando una portafinestra che è posta sul retro della villetta.

