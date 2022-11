Caro bollette a Pesaro, ok della giunta a variazione di bilancio da 3,1 milioni

PESARO - C'è l'ok della Giunta comunale di Pesaro alla variazione al Bilancio da 3,1 milioni che sarà discussa nel Consiglio comunale del 28 novembre e che mira «a destinare le risorse nei settori chiave della città: servizi educativi, sociale e cultura» e che «riserva un'attenzione particolare anche alle manutenzioni».

Il documento

Andrea Nobili, assessore al Rigore, ha presentato un documento che «ci permette di allineare le richieste che arrivano dai vari Servizi del Comune, inserire i contributi risparmiati e i nuovi finanziamenti ottenuti, colmare le voci di maggiori spesa dovute al caro-energia». Ci sono 616.200 euro a copertura degli aumenti del servizio illuminazione pubblica, «di questi 200mila provengono dall'avanzo libero e 216.200 euro del fondo Covid del 2020 - ha spiegato Nobili -. Grazie a un attento lavoro degli uffici e alla strategia scelta dall'Amministrazione, siamo riusciti a conservare questo tesoretto».

Il tesoretto

Il tesoretto è composto da 829mila euro di avanzo vincolato di trasferimenti dello Stato per il Covid, 200mila euro dell'avanzo disponibile, 280mila euro di ristori ministeriali per il caro-bollette (una parte dei 525mila complessivi). Somme utili per far fronte «alla nuova priorità, gli aumenti dei costi dell'energia, che avrà i suoi effetti maggiori nel prossimo Bilancio previsionale.