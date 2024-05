I film horror lo hanno appassionato fin da piccolo, quando, prima di averne paura, si chiedeva come si potessero creare quegli effetti speciali: ancora non sapeva che quello sarebbe stato il suo lavoro “da grande”.

Stiamo parlando di Carlo Diamantini, uno dei più ricercati creatori di “mostri” ed effetti speciali in Italia e all’estero, mediano di una famiglia di artisti: il fratello più grande, Marco, e il più piccolo, Michele, sono i creatori della longeva rock band Cheap Wine. Classe 1970, Carlo giocava con gli amici per strada, intorno alla parrocchia del Cristo Re: «I nostri giochi preferiti erano dedicati ai super eroi, eravamo tutti appassionati lettori di fumetti e, anticipando gli odierni cosplay, ci vestivamo pure con le loro sembianze. Erano gli anni di Goldrake e Mazinga».

La passione

E verso i 12/13 anni nasce la passione per i film horror: «Andavo da solo al cinema, proprio per mettermi alla prova. Ricordo uno dei primi, La casa, i cui trailer già mettevano paura. In realtà poi, al cinema, mi sono reso conto che visto tutto insieme era sopportabile, anzi, pure divertente, un po’ come andare sulle montagne russe. E da lì è stato un delirio, non ne perdevo uno». E si chiedeva già: «Ma come fanno a creare quei mostri?». Dal cinema all’affitto di videocassette a casa: «Sempre per vedere se c’era qualche creatura incredibile».

Ma a 14 anni è partita anche l’altra grande passione di Carlo, la break dance, di cui è diventato anche insegnante: «Il ballo e i mostri, queste le due mie grandi passioni che hanno assorbito totalmente la mia vita». Ma fu un amico che ballava con lui a suggerirgli di leggere alcune riviste americane che parlavano di film horror e di come funzionava la creazione di quei mostri: «Erano riviste particolari e considerate che ancora non c’era internet, quindi dovevi cercarle, tipo andare da un rivenditore di fumetti di Bologna. È stato così che ho scoperto come era possibile farli e ho iniziato a creare i primi mostri. Per approfondire, seguivo anche riviste dedicate al trucco che spiegavano i primi rudimenti delle tecniche per effetti speciali. Ho iniziato a crearli per hobby nella mia cameretta, sporcando tutto ovviamente. Ordinavo i materiali negli Usa, per lettera e piano piano entrai in confidenza con il titolare di questa ditta che mi rivelò esserci un altro “pazzo” come me nelle Marche, ad Ascoli Piceno. D’altronde i miei amici mi prendevano in giro: se a 20 anni, soprattutto in quegli anni, dici che vuoi fare cinema, credo sia inevitabile». Nasce così l’amicizia con quel ragazzo di Ascoli: «Lui aveva già lavorato a Roma in alcune produzioni con Stivaletti, quello degli effetti speciali di Dario Argento. Finché un giorno che viene chiamato sul set di Argento e gli dicono che gli servono più persone, pensa bene di fare il mio nome». A 22 anni, Carlo aveva già un suo “book” pieno di foto di sue creature: «Mi presero subito a lavorare e fu un salto nel buio, ma carico di adrenalina, era la prima volta che ero su un set vero, “dietro la pellicola” e fu bellissimo».

Un salto nel buio anche professionale: «Questo è un lavoro che ti dà molte soddisfazioni, ma non è continuativo e ci devi fare i conti». Fu quello il suo trampolino di lancio che gli permise di dedicarsi alla sua passione, sia con registi importanti che con produzioni indipendenti. «È buffo come sia cambiata la ricerca di materiali: ora con un clic hai tutto in due giorni». Ma in mezzo a due musicisti come ci si sente? «Ascolto i loro dischi e Marco vedeva con me i miei primi film horror. Michele è invece stato la mia cavia per la costruzione delle maschere dei mostri: le provavo su di lui. Ma ognuno ha sempre fatto la sua vita: andavamo d’accordo, a parte qualche normale piccolo litigio tra fratelli».

«Ho girato il mondo»

Le sue due passioni erano legate al momento storico: «Dopo lo sbarco sulla luna volevo fare l’astronauta, come molti bambini credo e quando mi appassionai alla break dance fu perché era una “roba strana” ma affascinante, non si era mai visto niente del genere. Con il ballo ho girato l’Italia e mi sono divertito moltissimo. Sono felice di aver realizzato praticamente entrambe le mie passioni: entrambe fatte con il cuore e dando tutto me stesso. Ed è anche vero che il ballo puoi farlo fino ad una certa età, ma coltivandole entrambe ho potuto conoscere due mondi straordinari e, fin da ragazzo, incontrare persone e girare il mondo, non è poco…».