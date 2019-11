Pesaro, i carabinieri entrano a scuola con il cane e trovano la marijuana sulla finestra

PESARO - Controlli antidroga a scuola, e dietro una finestra spunta della marijuana. Questa mattina i carabinieri della stazione di Pesaro sono stati all’istituto agrario Cecchi assieme al personale dell’unità cinofila. Un incontro concordato con la dirigenza scolastica volto a rendere la scuola più sicura e sensibilizzare i ragazzi sul tema delle droghe. Gli studenti sono stati fatti uscire dalle aule per consentire ai cani e ai carabinieri le ispezioni del caso.

E proprio durante un controllo, dietro una finestra è stata rinvenuta della marijuana. Una piccola quantità probabilmente finalizzata al consumo personale. Non è stato possibile identificare chi l’avesse portata tra i banchi perché certamente, alla vista dei carabinieri e cani antidroga, se ne è sbarazzato quanto prima per evitare guai. Lo stupefacente è stato sequestrato e le lezioni sono proseguite normalmente. Così come i controlli che non mancheranno nelle prossime settimane.

