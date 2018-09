I capolavori dei Musei civici â€‹vanno in prestito a Londra e Berlino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Due opere dei musei civici di Pesaro alla National Gallery di Londra e poi alla Gemaldegallerie di Berlino. Un’occasione anche per risolvere un mistero sulla paternità del quadro. La mano del celebre Bellini o quella di Marco Zoppo? A partire per Londra saranno la Testa di Battista e il Cristo deposto di Marco Zoppo. Sono esposte accanto alla pala del Bellini e verranno assicurate per 1,4 milioni di euro. Le opere mancheranno per mesi, perché torneranno a luglio del 2019, ma l’occasione è importante dato che si parla della mostra su Bellini e Mantegna, due capisaldi della storia del Rinascimento e dell’arte. Arriveranno opere da tutto il mondo, ma Londra e Berlino hanno richiesto fortemente di avere le due opere da Pesaro, importanti nel percorso espositivo e non solo.