PESARO - Ci siamo e «l’emozione è tanta, non vediamo l’ora» come fa sapere il sindaco Matteo Ricci. Adrenalina, ultimi ritocchi e un pizzico di scaramanzia. Signori in carrozza. Questa mattina comincia l’anno di Pesaro Capitale italiana della cultura, con l’inaugurazione in pompa magna con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il grande protagonista salutato «come una rock star» (sempre parole di Ricci) dagli 8mila e rotti della Vitrifrigo (tra cui 2mila studenti). Su il sipario dalle 11 con un presentatore d’eccezione, l’eclettico Paolo Bonolis.

Il programma



La cerimonia di inaugurazione sarà trasmessa in diretta su Rai3 e in streeming a partire dalle 11,15. Nell’attesa del Capo dello Stato, che arriverà dopo il taglio del nastro all’auditorium Giovanni Santi di Vallefoglia (e il sindaco Palmiro Ucchielli gongola), l’Orchestra Olimpia farà da apripista. Si tratta di una formazione tutta al femminile, nata nel 2018 da un’idea di Roberta Pandolfi e Francesca Perrotta, costituita interamente da donne. Avrà il compito di accendere la mattinata a partire dall’Inno di Mameli alla presenza del presidente Mattarella, seguito dalla sinfonia de "La Gazza Ladra" di Rossini. Al momento musicale seguiranno i saluti istituzionali, con il sindaco Matteo Ricci, il presidente della Regione Francesco Acquaroli, l’assessore alla Bellezza Daniele Vimini, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Poi i testimonial speciali (ma non ci sarà però la senatrice a vita Liliana Segre). Non mancheranno gli effetti speciali con la video performance che coinvolgerà il pubblico e sarà proiettata sulle gradinate dell’Arena con "The Human Cell Atlas " in collaborazione con il Cern di Ginevra, nata dall’idea di creare un autoritratto artistico dell'umanità con l'intelligenza artificiale e i big data. Un progetto che ha riunito una comunità internazionale di biologi, clinici, fisici, scienziati, ingegneri del software e matematici. A chiudere l’intervento atteso del Capo dello Stato.



Che cosa succede



Dopo la mattinata, i cancelli riapriranno poi dalle 16 per i concerti. Il primo a esibirsi alle 17 sarà Max Gazzè, poi alle 20 l’orchestra di Mirco Casadei. A concludere la serata dalle 22.30 “Once a year”, l’uno spettacolo a pagamento con la performance di Rosa Chemical, musicisti e dj. Sul social, il saluto in anteprima di Mirko Casadei: «I nostri otto elementi della Popoular Folk Orchestra regaleranno allegria e leggerezza – così Casadei, nel suo videomessaggio – il mio ritorno a Pesaro arriva a soli pochi mesi dall’evento estivo la Notte delle Candele. Ma questa sarà tutt’altra atmosfera e tutt’altra emozione. Una giornata incredibile e indimenticabile per tutti. Ci saremo con i nostri classici e la festa portata dalla cultura popolare della nostra terra». Anche Rosa Chemical ha inviato un messaggio di saluto alla città. Fra stravaganza, libertà di esprimere anche la diversità, rap e trap, gusti musicali della “generazione Z”, questa sarà la sua performance. Ieri, dopo il debutto del tour di Claudio Baglioni, che ha richiamato 10mila spettatori, alla Vitrifrigo si è lavorato no stop per montare il palco presidenziale e degli spettacoli. La coreografia e la scenografia sono assicurate con un grande ledwall su cui scorreranno videoproiezioni, effetti speciali, performer. Imponente non solo la macchina organizzata ma anche del servizio d’ordine.



La Prefettura



Nella tarda serata di ieri si è riunita la Commissione provinciale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo, con il coordinamento della Prefettura, alla Vitrifrigo per verificare il rispetto delle norme di security e safety della manifestazione. «Sono certa - ha sottolineato il prefetto Emanuela Saveria Greco -, che a fronte dell’impegno di tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della giornata e soprattutto dell’entusiasmo dei cittadini e dei tanti ragazzi e ragazze che parteciperanno e che attendono con grande affetto la visita del nostro Presidente, l’evento inaugurale sarà una sfida appassionante per l’intera comunità». Orari molto rigidi per questioni di cerimoniale del Quirinale e di sicurezza: questa mattina si entrerà entro le 10 e per arrivare all’Arena si consiglia di servirsi dei bus navetta che dalle 8.30 alle 9.15 partiranno dal San Decenzio ogni 15 minuti.