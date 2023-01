PESARO - Come anticipato dal palco degli Stati Generali del Turismo di novembre scorso, con l’avvio del nuovo anno, il 24 di ogni mese sarà dedicato a momenti di incontro e scambio tra le tante e diverse realtà non solo di Pesaro, ma dell’intero territorio provinciale. Per tutto il 2023, sarà questo il giorno del mese in cui un calendario organico di attività e iniziative prenderà forma nei 50 Comuni della provincia, in perfetta condivisione con l’intero territorio.

APPROFONDIMENTI LA VIOLENZA IMPROVVISA Caos al pronto soccorso di Pesaro, paziente minaccia di morte il personale, prende per il collo un infermiere e gira nudo per il triage: bloccato dai



Il prossimo 24 gennaio, ”Pesaro 2024 – Capitale Italiana della Cultura” si presenta ad un pubblico ampio e diversificato: è il primo evento ufficiale del percorso di avvicinamento al 2024 che nasce, come è nel Dna del progetto, sotto il segno della partecipazione e del coinvolgimento di tutta la comunità.



Due momenti



Questo primo appuntamento si dividerà in due momenti: alle 14.30 al Teatro Sperimentale, l’incontro è aperto agli stakeholder, cioè tutti i portatori di interesse (singoli e gruppi, organizzazioni e associazioni nell’ambito della cultura, del turismo, del sociale e dell’imprenditoria) direttamente coinvolti nel progetto 2024 e determinanti in ogni fase di questo cammino. L’invito dunque si rivolge a realtà diverse della comunità, fondamentali per il successo di una strategia che si è definita fin da subito come plurale e collettiva. Verrà presentato anche il progetto “VolontarixPesaro24”. Alle 17 invece, si svolgerà un momento istituzionale nel Salone Metaurense di Palazzo Ducale, dove sono attesi i 50 sindaci della provincia.



L’incontro si svolgerà alla presenza del nuovo prefetto Emanuela Saveria Greco, del sindaco Matteo Ricci, di Daniele Vimini vicesindaco e assessore alla Bellezza, di Silvano Straccini direttore generale di Pesaro 2024 e di Agostino Riitano direttore della candidatura di Pesaro a Capitale della Cultura 2024. Queste prime due tappe del 24 gennaio saranno l’occasione per raccontare come Pesaro 2024 userà la forza della visione collettiva per declinare la natura mobile, ubiqua, imprevedibile, operosa e vivente della cultura in un ricco programma culturale fatto di 45 progetti che seguono 5 linee tematiche, e che attraverserà i 50 comuni della provincia dall’Appennino all’Adriatico, fin oltre la linea della riviera. Insomma, è nella “natura della cultura” che Pesaro cerca le opportunità e gli strumenti per costruire il suo futuro.



«Un primo momento in cui ricordare i progetti ricevuti, conoscere le istanze che le istituzioni che conosciamo possono mettere a fattore comune per entrare nelle 45 linee di progetto della capaitale della cultura, ma anche occasione, per chi non ha mai fatto parte di questo percorso per entrare in un processo di condivisione che durerà 3 anni e che permetterà anche di fare una nuova mappatura di quelle che sono le energie culturali della provincia e non solo della città di Pesaro», sottolinea Vimini.



Fondamentale



«Fondamentale - chiosa - anche l’appuntamento con i sindaci, perché dopo la forte interlocuzione avvenuta in questi mesi con tanti di loro, questa è la prima occasione in cui ci si ritroverà tutti insieme, grazie alla grandissima disponibilità del nuovo Prefetto, che voglio ringraziare, per discutere di uno dei temi fondanti per la nostra comunità come la capitale 2024 e raccontare i meccanismi di coinvolgimento delle amministrazioni che da febbraio inizieranno a marcare il tempo dell’arrivo della capitale vera e propria».