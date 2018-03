Nascono capanni abusivi i residenti scrivono al Comune: «Abbatteteli»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Torraccia, lettera-esposto di un gruppo di residenti: «Capanni abusivi dove passa anche l’elettricità. Il Comune verifichi e li rimuova». Scattano i controlli della municipale: «Primo sopralluogo effettuato, ne faremo un altro con i tecnici». Una lettera-esposto, firmata da un gruppo di residenti della zona della Torraccia, è stata inviata nelle ultime settimane in Comune, indirizzata al sindaco Matteo Ricci, all’assessore all’Urbanistica Rito Briglia e al comandante Gianni Galdenzi.«E’ stato fatto un sopralluogo preliminare – riferisce il comandante dei vigili urbani Gianni Galdenzi - Si tornerà sul posto con il tecnico dell’Edilizia Privata. Trattasi di strutture chiuse con teloni. Non vere e proprie costruzioni. In ogni caso faremo un nuovo sopralluogo con il tecnico.