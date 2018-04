Troppo caos e schiamazzi in Baia Flaminia: salta la Festa della birra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - La Festa della Birra in Baia Flaminia va ai box. «Un anno di pausa, poi decideremo come proseguire» spiegano dall’Amministrazione comunale. Dopo il Vodka Skyy Festival, che già aveva lasciato Pesaro due anni fa per trasferirsi a Rimini, nell’estate 2018 non ci sarà un altro di quegli eventi-raduno in grado di attirare migliaia di persone. Ma anche lamentele per il rumore e altri problemi, come ha rilevato il Comune, che ha deciso quest’anno di non riproporlo. E’ il Baia Beer Fest, organizzato nel primo weekend di giugno a Baia Flaminia, che l’anno scorso aveva attirato una gran folla al Campo di Marte, con il maxi schermo per la finale di Champions League, i vari concerti in programma, gli stand con oltre 100 tipi di birra, e accompagnata da cibo da strada. Durante il fine settimana dedicato alla birra convergevano a Baia Flaminia centinaia e centinaia di ragazzi attirati dagli stand e dal cartellone. La conclusione? Musica fino a notte fonda, schiamazzi, molestie e notti insonni per i residenti che hanno protestato con il Comune.«Quest’anno il Festival della Birra non si farà – comunica l’assessore alle Attività Economiche e Sicurezza Luca Bartolucci – i residenti della Baia non ne potevano più, musica troppo alta, ragazzi che alzavano il gomito con l’alcol. Ho chiesto agli organizzatori di prendere una pausa di riflessione, perchè vogliamo capire come proseguire in futuro».