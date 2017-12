Cantiere navale pronto a ripartire: già ormeggiati tre mega yacht

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Un cantiere navale Rossini che è pronto a prendere il largo, ma che guarda con interesse al futuro Piano regolatore del porto. Durante la conferenza stampa di fine anno della Cna, Alfonso Postorino, direttore tecnico del cantiere Rossini, ha fatto il punto della situazione. Nell’area una montagna di detriti da smaltire. «E’ il risultato del primo stralcio di lavori che si chiuderà in primavera – ha detto Postorino – in pratica stiamo livellando tutta l’area in modo da realizzare un piano da 15 mila metri quadrati dove lavorare. Abbatteremo entro gennaio uno dei due stabili dei vecchi uffici e inizieremo la ristrutturazione del vecchio plesso che ospiterà la nuova sede. Siamo pronti ad accogliere a breve anche il Travel Lift. Si tratta di un dispositivo meccanico che si muove su 16 ruote e consente di sollevare e portare a terra navi fino a 52 metri».Ma è tempo di rinascita, come testimoniano anche le tre imbarcazioni ormeggiate davanti al Rossini. Una di 48 metri, una da 30 e una da 26 di armatori inglesi, italiani e delle isole Cayman. «Stiamo chiudendo accordi per ospitare altri tre yacht nelle prossime settimane anche se il vero cantiere sarà pronto successivamente dopo il primo stralcio di lavori».