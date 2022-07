PESARO C’era una volta un’oasi di natura e silenzio. Ma quest’ultimo pare aver lasciato posto a rombi di motore, tanto che la pop star Asaf Avidan ha lasciato la sua villa sul San Bartolo per trasferirsi nel Sud della Francia. Il motivo? Troppo chiasso, impossibile concentrarsi per scrivere canzoni con quel rumore di auto e moto che sfrecciano sulle curve della panoramica. Asaf Avidan, cantautore israeliano, aveva acquistato una villa sul San Bartolo nel 2015.

«Ho bisogno di cambiare aria. Andrò a vivere in Italia, sul San Bartolo, nel Pesarese. Un luogo fantastico dove riesco a riposarmi con i colori della natura che si affacciano sul mare. Vado là dove c’è casa mia dopo essere stato in giro per il mondo otto mesi. Molte mie melodie sono nate in quei luoghi» disse a una tv all’epoca. Con la canzone One day Reckoning Song aveva scalato tutte le classifiche finendo primo in molti paesi. E a Sanremo 2013 gli è stato chiesto anche un bis della stessa canzone. Quell’equilibrio però si è rotto negli ultimi mesi e Asaf ha venduto la villa, già comprata da altri proprietari. Troppo difficile concentrarsi con il rombo dei motori. Del resto l’ispirazione per gli artisti non arriva a comando e il cantautore si sarebbe innervosito più volte perché nei momenti di concentrazione sentiva lo sfrecciare di auto e moto. Così ha lasciato Pesaro. Del resto in questi mesi non sono mancate alcune polemiche a riguardo. Tutto risalirebbe alla Coppa Faro, la corsa di auto storiche sulle salite del San Bartolo. Già all’epoca ci fu che non era d’accordo con la tre giorni perché si svolgeva in un parco regionale protetto. Un San Bartolo che da tempo ha stregato artisti, musicisti e politici, luogo dei vip, sempre più ricercato da milionari e non solo. A partire dalla villa di Pavarotti. Big Luciano ha fatto da apripista con il “buen ritiro”. Rimase stregato dalla residenza sull’Adriatico nel 1965. La acquistò solo 10 anni dopo e la chiamò Villa Giulia in ricordo della nonna.