I suoi cani vagano: ubriaco aggredisce veterinario e poliziotti

di Luigi Benelli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Notte convulsa tra insulti e aggressioni. Oggetto del contendere, due cani. E’ successo tra martedì e mercoledì in strada Genica Lungo, nella zona della Baratoff. La squadra volante della polizia è stata chiamata per un intervento per una tentata aggressione ad un veterinario. Il medico stava cercando di mettere in sicurezza e portare via due cani che vagavano sulla strada. I due cuccioloni erano liberi e poteva essere pericoloso sia per loro che per eventuali passanti. Di qui la decisione di intervenire prima che ci potessero essere gravi conseguenze. Era buio e i cani girovagavano senza meta. Ma il medico, nel tentativo di prendere i cani, è stato visto e la situazione è degenerata. Infatti, stando alla ricostruzione dei poliziotti, sono arrivati in strada il presunto proprietario dei cani, titolare di un esercizio insieme ad un suo dipendente, un somalo di 34 anni, residente a Gradara. Qui avrebbero avuto un forte battibecco con il veterinario, un alterco ben presto degenerato, tanto che è stata chiamata la volante della Questura.