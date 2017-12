Cani che sporcano: il sindaco sguinzaglia i vigili in borghese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Escrementi di cani abbandonati su strade e marciapiedi, 5 multe nel 2017, l’anno prima erano state appena due. E a dicembre si sono intensificati i controlli in borghese dei vigili urbani, specialmente in alcuni quartieri come Pantano e Muraglia.Nell’azione di contrasto al fenomeno dell’abbandono di escrementi di cani, la polizia municipale di Pesaro ha elevato 5 verbali dall’inizio dell’anno. Multe che vanno da 50 a 200 euro (l’importo della sanzione nella misura ridotta è di 100 euro). Nel corso del 2016 erano stati pizzicati due proprietari che non avevano raccolto le feci del proprio cane. In questo mese di dicembre sono stati organizzati controlli mirati a Pantano e Muraglia, nella zona di piazza Redi, una o due volte la settimana con agenti in borghese.«Qualche multa i vigili sono riusciti a farla, ma non è facile beccarli. Chi non raccoglie le cacche del proprio cane è uno sfigato», commenta il sindaco Matteo Ricci.