Cani "sporcaccioni": vigili in borghese e telecamere per le multe ai padroni

PESARO - Controlli quotidiani dei vigili in borghese e ancora multe per chi non raccoglie gli escrementi dei propri cani. Dopo una settimana di verifiche, grazie anche all’aiuto delle telecamere di videosorveglianza per scovare le violazioni, vigili in azione anche ieri. Dopo aver monitorato l’area verde di Rocca Costanza e la zona mare si sono spostati a Baia Flaminia dove sono stati elevati due verbali da 100 euro. Baia e Soria restano i quartieri dove si concentra il maggior numero di violazioni accertate. Anche per questo il presidente del quartiere, Gabriele Arduini, ha chiesto all’Amministrazione comunale di prevedere uno sgambatoio.