Cani sfrattati dalla spiagge Già partiti i controlli presto anche le multe

PESARO - Niente cani in spiaggia e per i trasgressori le multe sono salate (oltre mille euro). Il provvedimento è entrato in vigore a inizio aprile e proseguirà fino a settembre a conclusione di stagione balneare, ma è negli ultimi giorni, con gli stabilimenti balneari al lavoro per la riapertura, che si è notata la presenza della polizia municipale in azione sul litorale, in alcuni casi dietro apposite segnalazioni. Buona la prima possiamo dire perché dal debutto del “giro di vite” del reparto Gea (giustizia, edilizia, amministrativa) della polizia municipale, ovvero dopo i primi controlli sul campo, non sono state elevate sanzioni ai proprietari. Per ora dunque nei confronti dei possessori di cani la polizia municipale ha preferito usare il “guanto di velluto”: spiegazioni, raccomandazioni, magari una ramanzina, ma per il momento non è fioccata nessuna sanzione.