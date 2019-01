Rocky e Stellina fuggono da casa e finiscono sull'autostrada A14: salvati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Due bellissimi cani fuggiti da un’abitazione e finiti in autostrada. Dove hanno scorrazzato per un po’. Ma per loro fortuna c’erano i poliziotti della stradale e i carabinieri dell’unità cinofile a salvarli. Personale esperto, abituato a lavorare con pastori tedeschi a caccia di droga. Ma questa volta il compito era diverso. Prendere i cani e portarli in salvo. I carabinieri erano alla stazione di sevizio dell’A14 corsia nord. Ai colleghi della autostradale, intorno alle 11 di mattina, è arrivata la notizia che c’erano due cani a zonzo al km 190, poco dopo il casello di Marotta. I carabinieri li hanno raggiunti e si sono messi sulle tracce dei cani. Il cane più grande si chiama Rocky, ha circa due anni ed è un incrocio tra un Pastore Tedesco è un Labrador, la più piccola è una meticcia, si chiama Stellina. Arrivati sul posto già i cani erano tranquilli lungo la rete assieme ad una prima pattuglia arrivata. I cinofili hanno quindi usato guinzaglio e collare e sono riusciti a prendere Rocky. Stellina invece è fuggita verso i cespugli e ce n’è voluto un po’ prima che si facesse prendere. Successivamente sono stati portati dal proprietario, un signore di Senigallia che con tutta sorpresa si è ritrovato gli agenti davanti con i cani. I due cani hanno davvero rischiato grosso in mezzo all’autostrada tra le auto che sfrecciavano. Ovviamente tanto pericolo anche per gli automobilisti, ma per fortuna i cagnoloni sono sempre rimasti ai margini dell’autostrada, senza creare problemi. Infatti il traffico non ha subito rallentamenti, nè ci sono stati disguidi. Una fatalità dunque perché i cani risultano ben tenuti.