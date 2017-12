I cani dell'assesore fuggono da una buca: trovati dalla pattuglia della Polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Un buco nel recinto e poi fuggiti chissà dove. Storia di fine anno con suspence ma a lieto fino ieri per l’assessore del Comune di Pesaro Antonello Delle Noci alla ricerca dei suoi due cani, i pastori Ibiza ed Ivo. Attraverso una buca scavata nel terreno, i due animali hanno oltrepassato la recinzione del giardino situata in collina tra Candelara e Novilara e da lì sono fuggiti via. Per diverse ore l’assessore e i suoi familiari hanno cercato in lungo e in largo i due cani ma l’impresa non si presentava affatto facile. Ma dopo ore di attesa la bella notizia è arrivata via telefono con la polizia dall’altra parte dell’apparecchio cha annunciava il ritrovamento di entrambi. I due animali sono stati visti da una pattuglia della Polizia Stradale in servizio lungo l’Autostrada 14. I due animali si erano spinti in quella zona non troppo distante dalla loro abitazione. I due agenti di pattuglia gli hanno visti e con pazienza e metodi giusti li hanno presi con sé. "Un vero, grande ringraziamento alla pattuglia che non solo li ha trovati, ma ne ha preso cura con grande cuore, tradizione e passione – ha scritto lo stesso Antonello Delle Noci sul proprio profilo Facebook - le nostre Forze dell'Ordine non solo hanno la grande forza e responsabilità di farci sentire ogni giorno sicuro, ma dimostrano ogni giorno di farlo con il cuore, per ognuno di noi e dei nostri cari".