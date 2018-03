Il cane scova altra droga â€‹nascosta nel parco dello spaccio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO – Ancora droga nel parco dello spaccio: il cane Tar assieme agli agenti della questura di Pesaro hanno ritrovato 11 grammi di marijuana al Miralfiore. Era nascosta tra i cespugli, abbandonata. Un espediente utilizzato dagli spacciatori in modo da non essere trovati con la droga addosso e dunque non incappare in denunce o arresti per spaccio. I controlli sono proseguiti anche al parco davanti alla stazione delle corriere, anche quella una zona sempre sotto la lente di ingrandimento. In questo caso sono stati trovati altri 5 grammi di sostanza stupefacente abbandonata tra le piante. Tutta confezionata e pronta alla vendita. Sono anche stati identificati cinque cittadini del Gambia che erano vicini all’area dei ritrovamenti dello stupefacente. I migranti non sono però stati denunciati perché addosso non avevano nulla.